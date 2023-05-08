На Миколаївщині викрили мережу збуту контрафактного пального на мільйони гривень

Правоохоронці викрили розгалужену мережу автозаправних станцій, яка торгувала контрафактним пальним на території Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Загалом припинено діяльність восьми АЗС, половина з яких були нелегальними й не мали ліцензії на торгівлю підакцизними товарами.

"Заправні станції протягом 2022-2023 років продавали пальне невідповідної якості без дозвільної документації. Відповідно, вони не сплачували податки та обов’язкові платежі до державних та комунальних установ", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків на АЗС працівники ДБР вилучили 100 тонн пального, орієнтовною вартістю в мільйони гривень та документацію, що підтверджує протиправну діяльність. Походження пального встановлюється.

Невідкладні слідчі дії тривають. Наразі перевіряється причетність до схеми працівників головного управління Державної податкової служби Миколаївській області.

Після експертизи вилучене пальне, у разі можливості використання Збройними силами України, буде передано військовим.