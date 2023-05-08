Нічні атаки пошкодили мережі обленерго в п’яти областях, – "Укренерго"

Нічна ворожа атака не завдала пошкоджень магістральній енергетичні інфраструктурі. Водночас внаслідок обстрілів є пошкодження у розподільчих мережах (обленерго) у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Водночас на Сумщині знеструмленими залишаються близько 1 тис. споживачів, на Чернігівщині – близько 1,2 тис. споживачів. Також на Херсонщині росіяни обстріляли об’єкт генерації, триває відновлення живлення споживачів.

При цьому енергетики Дніпропетровщини завершили відновлення енергопостачання 4,5 тис. споживачів, які були знеструмлені через російські обстріли. А фахівці "Харківобленерго" повністю відновили живлення села Гракове, яке понад рік було знеструмленим через бойові дії та окупацію, що тривала до середини вересня 2022 року.

Як додали в "Укренерго", виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Друга хвиля водопілля іде на спад, але гідроелектростанції продовжують активно працювати.

Крім того, сезонно збільшили виробництво електроенергії сонячні та вітрові електростанції.

Наразі триває експорт в Молдову у нічні та денні години, також відсьогодні відновився експорт у Польщу. В Україну імпорту не відбувається.

На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи.