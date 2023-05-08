Нацкомісія призначила ще одну перевірку "Укренерго"

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), призначила планову перевірку дотримання НЕК "Укренерго" вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики на 9 травня 2023 року замість 21 вересня.

Як повідомила пресслужба регулятора, таке рішення ухвалено на прохання самого "Укренерго", передає Інтерфакс-Україна.

"Укренерго" листами від 3 лютого 2023 року №01/6363 та від 23 березня 2023 року №01/14730 звернулася до НКРЕКП з проханням розглянути можливість зміни дати початку проведення відповідної планової перевірки у 2023 році шляхом перенесення її на більш ранній період, а саме на березень чи травень 2023 року, з метою запобігання розбалансуванню фінансової стійкості компанії", – йдеться у повідомленні.

У пре-службі НКРЕКП уточнили, що така перевірка може тривати орієнтовно три тижні.

Як повідомлялося, 26 квітня НКРЕКП призначила позапланову перевірку НЕК "Укренерго" через проблеми з експортом електроенергії до Словаччини.

Нагадаємо, Україна з 21 квітня призупила експорт електроенергії до Словаччини, про відновлення якого оголосили 17 квітня.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", Словаччина принила імпорт електроенергії з України через те що НКРЕКП та Міненерго за рік так і на прийняли підзаконні акти, які б дозволили проводити операції з експорту-імпорту електроенергії за спільною з європейськими країнами-сусідами процедурою. Зокрема, НКРЕКП мало затвердити зміни до Кодексу системи передачі про проведення спільних аукціонів на розподіл перетину.

В "Укренерго" стверджували, що чинний порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів не передбачає можливості проведення спільних аукціонів. Такий порядок має затвердити НКРЕКП. Компанія заявляла, що кілька разів зверталася до НКРЕКП з проханням затвердити порядок проведення спільних аукціонів, однак рішення так і не було ухвалено у визначені строки.

Своєю чергою, НКРЕКП та Міненерго звинувачують у зриві експорту електроенергії до Словаччини саме "Укренерго". Після призупинення експорту почалося відпрацювання угоди зі словацьким оператором, яка б дозволила її розблокувати. Очікувалося, що "Укренерго" передасть його на затвердження національного енергорегулятора НКРЕКП на початку травня. Це буде оперативний захід для організації експорту до Словаччини, але загалом для його здійснення до Європи необхідно ухвалити низку нормативних та законодавчих актів, які дозволяють організувати аукціони щодо розподілу потужності перетину за європейськими правилами.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Чому Україна зупиняє експорт електроенергії в ЄС