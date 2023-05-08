В екснардепа Горбатова знайшли ще одну колекцію стародавніх артефактів на мільйони доларів. ФОТО

Працівники державного бюро розслідувань знайшли ще одну колекцію стародавніх українських артефактів у колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Під час обшуків на початку травня, у депутата та членів його злочинної групи було виявлено схованку з великою колекцією старожитностей, які могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Зокрема, вилучений меч Гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. Також знайдені обладунки XVI-XIX ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя.

Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла XI-XIIст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо.

Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла XI-XIIст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо.

Цінні знахідки, як і попередні, наразі передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України. Обидві колекції, за попередніми даними, коштують мільйони доларів.

Під час обшуків також виявлено документи щодо здійснення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Донецької області.

Як повідомлялося, у червні працівники Державного бюро розслідувань викрили на фінансуванні терористичної організації "ДНР" колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим.

За даними слідства, Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України та, відповідно, сплачують там податки чим, фактично, фінансують незаконні збройні терористичні угрупування.

За оперативними даними, ексдепутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії. Під час обшуків в одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Частина колекції знаходилась у попередньо підготовлених "таємних кімнатах" офісних приміщень.

Згідно з висновком експертів Національного музею історії України, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя. Зокрема, під час обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури. За попередніми даними, колекція коштує декілька мільйонів доларів.