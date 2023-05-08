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Резервний фонд Путіна виділив 60 мільярдів рублів власнику "Вконтактє", який розроблятиме альтернативу Tinder

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Резервний фонд Путіна виділив 60 мільярдів рублів власнику "Вконтактє", який розроблятиме альтернативу Tinder
Міністерство фінансів Росії у квітні 2023 року продовжило продавати золото із Фонду національного добробуту (ФНБ), створеного під керівництвом Владіміра Путіна, а також витратило з його коштів 60 мільярдів рублів ($0,78 млрд) на придбання облігацій ТОВ "ВК" та ще 35 млрд рублів – облігацій ТОВ "НЛК-Фінанс".

Про це повідомили у російському Мінфіні агентству РБК.

ТОВ "ВК" (до 25 лютого 2022 року ТОВ "Мейл.ру") керує найбільшими російськими соцмережами "Вконтактє" та "Одноклассники", за підсумками 2022 року компанія отримала чистий збиток у розмірі 8,2 млрд руб. при виручці 48,4 млрд руб.

5 травня компанія оголосила, що завершила розміщення за закритою передплатою облігацій обсягом 60 млрд рублів, не назвавши інвесторів. У повідомленні уточнюється, що VK направить отримані кошти на реалізацію стратегії, розвиток сервісів, що діють, і запуск нових продуктів. Серед іншого, VK планувала створити альтернативу сервісу Tinder, що оголосив про рішення припинити роботу в Росії.

"НЛК-Фінанс" – це "дочка" страхової компанії НСК, створеної в листопаді 2022 року держпідприємством "Адміністрація цивільних аеропортів (аеродромів)". За задумом російської влади, НСК має забезпечити страхування ризиків авіаційної галузі та авіаперевізників в умовах санкцій та блокуванням традиційних механізмів авіастрахування.

Кошти ФНБ розміщені в облігації VK та "НЛК-Фінанс" у рамках нових повноважень Мінфіну щодо розміщення резервів у 2023 році, у тому числі в акції та облігації російських емітентів, не пов'язані з фінансуванням так званих самоокупних інфраструктурних проєктів.

Крім цих інвестицій з ФНБ у квітні було витрачено 4,26 млрд китайських юанів і 6,4 тонни золота: у рамках обміну з Банком Росії Мінфін отримав 83,2 млрд руб. на фінансування дефіциту федерального бюджету, а ЦБ проводив продажу юанів на валютному ринку.

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Як повідомлялося, Росія продає юані із резервів з початку 2023 року у зв'язку з падінням доходів від експорту нафти в умовах обмеження максимальних цін на неї. Мінфін РФ попередив, що продовжить продавати юані і в травні.

В результаті, станом на 1 травня 2023 обсяг ФНБ склав 12,5 трлн рублів, з яких 6,8 трлн рублів – ліквідна частина, тобто кошти Мінфіну на рахунках у ЦБ у євро, юанях та золоті у знеособленій формі. Інша частина вкладена в інфраструктурні проекти, на депозити в ВЕБ.РФ та в акції та облігації російських компаній ("Сбєрбанк", "Аерофлот", РЖД і т.д.).

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