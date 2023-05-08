Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів Мonetka за порушення під час повернення боргів

Національний банк України (НБУ) оштрафував ТОВ "Фінансова компанія "Ріальто" (працює під брендом "Мonetka") на 51 тисячу гривень за порушення вимог законодавства до етичної поведінки під час взаємодії зі споживачами щодо урегулювання простроченої заборгованості.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 8 травня, повідомляє пресслужба НБУ.

"Йдеться про порушення додаткових вимог щодо взаємодії зі споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості, визначених Положенням..., яке затверджене постановою правління Національного банку від 4 серпня 2022 року №170", – зазначається у повідомленні.

За даними реєстру юридичних осіб, ТОВ "Фінансова компанія "Ріальто" засноване у лютому 2020 року, її власником та директором вказаний Сергій Картамишев.

Як повідомлялося, раніше Національний банк анулював ліцензії ТОВ "ФК "Верона", яка працювала на ринку мікрокредитування під комерційним найменуванням "Гроші Всім".