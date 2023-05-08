Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів Мonetka за порушення під час повернення боргів
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 8 травня, повідомляє пресслужба НБУ.
"Йдеться про порушення додаткових вимог щодо взаємодії зі споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості, визначених Положенням..., яке затверджене постановою правління Національного банку від 4 серпня 2022 року №170", – зазначається у повідомленні.
За даними реєстру юридичних осіб, ТОВ "Фінансова компанія "Ріальто" засноване у лютому 2020 року, її власником та директором вказаний Сергій Картамишев.
Як повідомлялося, раніше Національний банк анулював ліцензії ТОВ "ФК "Верона", яка працювала на ринку мікрокредитування під комерційним найменуванням "Гроші Всім".