"Укрпошта" оновила послугу переадресації поштових відправлень
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АТ "Укрпошта" запустила оновлений сервіс переадресації відправлень. Послуга діє для відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта Документи", оформлених як онлайн через особистий кабінет, так і безпосередньо у відділеннях.
Як повідомляє пресслужба компанії, вартість переадресації становить 50 грн. Послуга оплачується під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки.
Зазначається, що згодом буде допрацьована опція оплати вартості переадресації онлайн на сайті "Укрпошти", і тоді це може робити не лише одержувач, але і відправник.
Подати заяву на переадресацію можна на сайті "Укрпошти" в розділі "Послуги/Переадресація відправлення".
Для подання заяви необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.