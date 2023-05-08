"Укрпошта" оновила послугу переадресації поштових відправлень

АТ "Укрпошта" запустила оновлений сервіс переадресації відправлень. Послуга діє для відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта Документи", оформлених як онлайн через особистий кабінет, так і безпосередньо у відділеннях.

Як повідомляє пресслужба компанії, вартість переадресації становить 50 грн. Послуга оплачується під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки.

Зазначається, що згодом буде допрацьована опція оплати вартості переадресації онлайн на сайті "Укрпошти", і тоді це може робити не лише одержувач, але і відправник.

Подати заяву на переадресацію можна на сайті "Укрпошти" в розділі "Послуги/Переадресація відправлення".

Для подання заяви необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.