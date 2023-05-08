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Біженці витрачають з карток українських банків за кордоном понад $1 мільярд на місяць, – НБУ

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Біженці витрачають з карток українських банків за кордоном понад $1 мільярд на місяць, – НБУ
Українські біженці за кордоном використали у першому кварталі 2023 року $3,48 млрд із карток українських банків, що на 5%, або на $0,18 млрд, менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.

Як повідомили у Національному банку України (НБУ), зняття коштів з банківських карток за кордоном зменшилося на 7,4% – до $1,68 млрд, тоді як витрати у торговельній мережі – на 2,7%, до $1,78 млрд, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас перекази на картки та операції в АТМ та ПТКС з українських карток за кордоном залишилися на низькому рівні – $0,02 млрд.

Загалом обсяги готівки поза банками у першому кварталі 2023 року збільшилися до $3,2 млрд.

В оновленому Інфляційному звіті Нацбанк вказує, що витрати біженців зумовлюють стабільний відтік валюти за статтею "подорожі", у тому числі за рахунок зняття готівкової валюти з карт за кордоном.

"Через значну кількість мігрантів за кордоном відтік валюти за статтями "подорожі" та "готівка поза банками" залишатиметься суттєвим. Проте вже з 2024 року повернення мігрантів стане одним із визначальних факторів скорочення відтоку валюти за рахунок як зменшення імпорту послуг за статтею "подорожі", так і уповільнення нарощування обсягів готівки поза банками", – очікує НБУ.

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Посилаючись на оцінки ООН, Нацбанк зазначає, що в першому кварталі 2023 року тривало збільшення кількості мігрантів за межами України: виїхало на 0,6 млн українців більше, ніж повернулося. Загальна кількість українців, що залишаються в Європі, на кінець кварталу склала 8,6 млн осіб, з яких 5 млн мають статус тимчасового захисту у ЄС.

НБУ прогнозує за підсумками 2023 року чистий притік населення в Україну 0,1 млн, а наступного – на 0,6 млн.

За його даними, максимальні витрати за картами українських банків за кордоном були зафіксовані в другому кварталі минулого року – $4,88 млрд, після чого вони стабілізувалися на рівні близько $3,5-3,7 млрд на квартал.

У "доковідному" першому кварталі 2019 року вони становили $0,54 млрд, у четвертому кварталі довоєнного 2021 року - $0,75 млрд.

Детальніше про прогнози в оновленому квітневому Інфляційному звіті НБУ читайте у матеріалі БізнесЦензор: Підвищення тарифів та зростання зарплат: Що прогнозує Нацбанк на наступні три роки

Топ коментарі

  • Alfalcon 30b8e09d
    То зрадомога чи перерада ?

    А взагалі - так, люди витрачають гроші у безпеці , а не там де тобі може ракета на мактру прилетіти бо гундосий хлопець у погоні за фейком про "Свинарчуків" про***в всі клістрони
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Взяв до рук калькулятор, поділив 1 000 000 000 баксів на кількість ОФІЦІЙНУ біженців у країнах ЄС у 5 828 000 людей й отримав "АЖ" 171 долар та 59 центів США. Це що "БАГАТО"?! А з огляди на дуже заможних пройдихвістів типу "батальону Манако", яки витрачают десятками тисяч у місяць на інших взагалі копійки випадають. ТО ПРО ЩО МОВА???!!! У НБУ більш нема чим себе зайняти окрім як переводити стрілки на громадян України яки бігли від війни і багато з яких залишились без житла та прихисту у власній країні???!!! Не тим займаються наши посадовці при владі!!!
  • CrossFirenko
    Зездобули. Люди втікають не тільки від обстрілів. А і в пошуках роботи. Могли ж дати мільйонам роботи на війн. Але зельониє не перевели економіку на воєнний стан. Ніяких замовлень малому та середньому бізнесу МО не дає. МО взагалі ніякими замовленнями всередині країни не париться. Щось виклянчує від партнерів. Решта скинута на закупівлю самих військових та волонтерів. Ось і вся "робота" цілого Міністерства оборони.
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