Євростат нарахував майже 4 мільйони українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС

Станом на кінець березня 2023 року статусом тимчасового захисту в країнах ЄС скористалися 3,9 млн біженців із України.

Як свідчать дані Євростату, найбільше статусів тимчасового захисту надали Німеччина (1 067 755 осіб; 27% від загальної кількості), Польща (976 575; 25%) та Чехія (325 245; 8%), передає Європейська правда.

У порівнянні з кінцем лютого 2023 року кількість біженців із України, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС зменшилась на 3%. Найбільше скорочення зафіксували в Чехії (-122 585; -27%), Швеції (-23 635; -49%) і Польщі (-17 180; -2%).

Водночас зростання кількості статусів тимчасового захисту зареєстрували у Німеччині (+33 125; +3%), Італії (+7 430; +5%) та Румунії (+6 640; +6%).

Раніше з посиланням на дані ООН повідомлялося, що число біженців із України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 28 березня 2023 року досягло 5 млн 8,28 тис.