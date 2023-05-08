Від аукціонів у "Prozorro.Продажі" з початку року до бюджетів надійшло більше 2 мільярдів

До бюджетів різних рівнів надійшло більше 2 млрд грн від онлайн-аукціонів, що проводилися в системі "Prozorro.Продажі" від 1 січня 2023 року. За цей час відбулося більше 5 тис. успішно завершених торгів.