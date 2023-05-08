Бюджет недоотримав $1 мільярд від трьох підакцизних товарів, – Гетманцев

Втрати надходжень до бюджету від трьох підакцизних товарів – спирту, пального та тютюну – оцінюються щонайменше в $1 млрд.

"Попри істотне збільшення відрахувань акцизного податку (план 2023 року перевиконується щомісяця), ситуація є мʼяко кажучи складною: організовані злочинні групи продовжують роботу, незважаючи на війну; на ринку вочевидь побільшало нелегального спирту; деякі виробники контролюються росіянами", – написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за результатами засідання Комітету щодо ситуації на ринку підакцизних товарів.

За словами Гетманцева, на легальному ринку податкове навантаження різних субʼєктів відрізняється у декілька разів, а "кустарні виробництва тютюну процвітають, широко використовуючи для реалізації безакцизноі продукції рекламу в соцмережах та сайтах".

"Загалом втрати надходжень від трьох підакцизних товарів оцінюю щонайменше в $1 млрд. Вирішення проблеми бачимо в обʼєднанні зусиль і відповідальності всіх правоохоронних органів із визначенням чітких строків", – зазначив Гетманцев, пообіцявши, що рішення буде оприлюднене найближчим часом.