"Київтеплоенерго" нарахувало власнику Дарницької ТЕЦ 1,5 мільярда боргу за використання мереж

ТОВ "Євро-Реконструкція" (оператор Дарницької ТЕЦ у Києві) впродовж останніх трьох років не оплачує користування муніципальними тепловими мережами, заборгувавши комунальному підприємству "Київтеплоенерго" 1,5 мільярда гривень.

З огляду на це, "Київтеплоенерго" направило відкрите звернення до Регулятора та правоохоронних органів з проханням врегулювати ситуацію, повідомляє пресслужба підприємства.

Дарницька ТЕЦ-4 ТОВ "Євро-Реконструкція" є найбільшим приватним виробником та постачальником тепла в столиці. Компанія забезпечує теплом споживачів Дарницького та Дніпровського районів Києва.

Підприємство не має власних тепломереж, тому для транспортування тепла користується муніципальними трубопроводами, які знаходяться в управлінні КП "Київтеплоенерго".

"Водночас клієнти ТОВ "Євро-Реконструкція" сплачують своєму теплопостачальнику не лише за виробництво тепла, а також за його транспортування та постачання. Втім, з жовтня 2020 року по січень 2023 року ТОВ "Євро-Реконструкція" не сплатила жодної гривні за користування міськими мережами", – наголошується у повідомленні.

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За даними "Київтеплоенерго", "Євро-Реконструкція" використовує 560 км муніципальних тепломереж централізованого опалення та гарячого водопостачання. За останні три роки комунальне підприємство усунуло на них більше 3,6 тис. пошкоджень.

Водночас порушена ще наприкінці 2020 року судова справа про стягнення заборгованості з ТОВ "Євро-Реконструкція" досі лишається невирішеною та знаходиться на розгляді у Верховному Суді.

"При цьому суд на 8 місяців відстрочив виплату боргу та дозволив приватному теплопостачальнику і надалі безоплатно користуватись муніципальними мережами. Через це борг ТОВ "Євро-Реконструкція" зріс на 0,5 млрд гривень. Більше того, ТОВ "Євро-Реконструкція", не оплативши послуги з транспортування теплової енергії, вимагає від КП "Київтеплоенерго" оплатити вартість втраченої теплової енергії при її транспортуванні", – зазначається у повідомленні.

Щоб забезпечити прозоре та конструктивне вирішення спору, КП "Київтеплоенерго" звернулося до НКРЕКП та правоохоронних органів з проханням втрутитись у ситуацію.