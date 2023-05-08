Нова компанія депутата від партії Медведчука отримає 620 мільйонів на ремонт доріг на Миколаївщині

ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області" місцевої облдержадміністрації замовило ПП "Миколаївмагістраль" послуги з експлуатаційного утримання місцевих доріг у регіоні вартістю 617 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Компанія була єдиним учасником торгів, але все одно отримала підряд, бо під час вторгнення в Україні тендери можуть проходити і з одним учасником.

ПП "Миколаївмагістраль" належить відомому у Миколаєві бізнесмену Сергію Шульгачу, який раніше був депутатом Миколаївської міськради від "Опозиційної платформи – За життя".

Він також був власником ТОВ "Миколаївавтодор", яка у 2016-2018 роках отримала на Миколаївщині підряди на ремонт доріг на 444 млн грн. Виявилось, що фірма заборгувала державі податків на 16 млн грн, і податківці через суд арештували ці гроші. У подальшому ця фірма не з’являлась на тендерах.

Також Шульгач був власником ПП "Будівельна фірма "Миколаївавтодор", яке у 2019-2021 роках виграло підрядів на 1,86 млрд грн. Але і до неї були судові претензії щодо завищення обсягів виконаних робіт.

Відтак Сергій Шульгач заснував нову компанію "Миколаївмагістраль", яку і вивів на тендери після початку вторгнення. З урахуванням нинішнього контракту нове юробличчя колишнього ОПЗЖшника вже має підряди на 776 млн грн.