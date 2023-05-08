Росія продовжує купувати німецькі товари в обхід санкцій, – Bild
Як пише Bild із посиланням на дані Федерального статистичного відомства Німеччини, постачання німецьких товарів до Таджикистану зросло на 150%, до Білорусі – на 77%, до Киргизстану – на 994% за 2022 рік порівняно з попереднім роком, передає LIGA.net.
За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік зріс експорт автомобілів та автозапчастин з Німеччини до Казахстану на 507%, до Вірменії – на 761%.
Зростання експорту хімічної продукції до Казахстану склало на 129%, до Вірменії – 110%.
Постачання німецького електрообладнання до Вірменії підскочили на 344%, до Узбекистану – на 105%.
Також помічено зростання експорту до Казахстану металопродукції на 137% та одягу – на 88%.
Влада Німеччини вважає, що це може бути постачання в Росію паралельним імпортом в обхід санкцій і вважає це неприпустимим.
За даними Bild, на збільшення постачання товарів з Німеччини до країн СНД вже звернув увагу і спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.
Як повідомлялося, у Євросоюзі розглядається пропозиція щодо запровадження санкції щодо китайських компаній, які продають Росії обладнання, що може бути використане військово-промисловим комплексом Росії.