Україна отримала додатково $1,5 мільярда від портів на Дунаї після звільнення острова Зміїний, – Кубраков

Минулого року вантажоперевалка через порти, які розташовані на Дунаї, – Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ – становила понад 16 млн тонн.

"Після звільнення острова Зміїний вдалося відкрити для проходу суден гирло Бистре, яке розташоване вже в акваторії України. Це дозволило збільшити пропускну здатність дунайських портів у 3 рази – до 9 суден на добу. Ефект для держави склав орієнтовно додаткових 10 млн тонн вантажів на рік, а для економіки – додаткові $1,5 млрд", – повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков уколонці для NV.

Також за рахунок відкриття гирла Бистре на 30% знизилася ставка фрахту.

"Здешевлення логістики вкрай важливе для підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції на міжнародних ринках, яка значно похитнулася після початку війни", – підкреслив Кубраков.

Також Україна ухвалила рішення привести у відповідність до історичних експлуатаційних характеристик українську ділянку річки Дунай та здійснити днопоглиблення біля портових причалів для можливості прийняти ще більше суден і вантажів.

"Результат не забарився – довівши максимальну осадку до 6,5 метра (раніше вона становила 3,9 метра), Дунайські порти досягли рекордних 12 суднозаходів і 90 тисяч тонн на добу. Це складає ще додатково десятки мільйонів доларів щомісяця в економіці держави", – зазначив Кубраков.

Також порти розвинули свою експортну спроможність за рахунок запуску додаткових потужностей та обробки нової номенклатури вантажів. Так, розпочато експлуатацію більш як 20 нових морських терміналів, зокрема в Ренійському порту, відкрився контейнерний термінал (до цього часу дунайські порти не обробляли контейнери взагалі). Окрім цього збільшили кількість лоцманів з 16 до 62.

"Унаслідок усіх цих кроків у березні цього року встановлено абсолютний місячний рекорд вантажоперевалки – 2,8 млн тонн, і добовий рекорд – 93,8 тис. тонн", – додав віцепрем'єр.