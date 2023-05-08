Росія з початку повномасштабної війни повністю знищила 177 лікарень, – МОЗ

Агресор пошкодив 1 433 об’єкти медінфраструктури з початку повномасштабного вторгнення, при цьому 177 лікарень знищено повністю.

Як повідомив в ефірі національного марафону перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров, наразі насамперед відновлюються об'єкти, які отримали незначні пошкодження, та об'єкти, що знаходяться на територіях, "де громадяни особливо потребують медичної допомоги", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо, що на відновлення великих медустанов, які були зруйновані, потрібно чимало часу. Тому в тих місцях, де були зруйновані медустанови, заклади в невеликих населених пунктах питання (забезпечення медичною допомогою, – ред.) вирішується після деокупації за допомогою служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які надають не лише невідкладну допомогу, а й забезпечують первинну ланку медичної допомоги", – сказав Дубров.

Він зазначив, що питання забезпечення медичною допомогою також вирішується шляхом тимчасових рішень, а саме встановлення модульних пунктів здоров'я чи модульних лікарень.