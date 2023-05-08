Євросоюз заборонить вхід до портів суднам, які обходять обмеження на експорт російської нафти, – Bloomberg

Європейський Союз запропонував заборонити доступ до своїх портів для суден, які задіяні для обходу санкцій щодо російської нафти.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на документи Єврокомісії, цей захід має стати частиною більш широкого пакета санкцій проти Росії, покликаного усунути прогалини та підвищити ефективність запроваджених раніше санкцій.

Зокрема, Єврокомісія вказує на "різке збільшення шахрайських практик та пов’язаних з цим ризиків для навколишнього середовища" з боку суден, які намагаються обійти обмеження встановлених країнами "Великої сімки" максимальних цін на російську нафту, а також запроваджене Євросоюзом ембарго на її імпорт до країн блоку морем.

Відтак, пропонується заборонити доступ до європейських портів і проток для суден, які можуть бути причетними до порушення санкцій шляхом перевантаження російської нафти у морі з судна на судно.

Перевантаження нафти з судна на судно стало ключовим способом для постачання російської нафти у ЄС після запровадження ембарго на початку грудня минулого року. Центральними точками перевалки російської нафти у морі відтоді стали Сеута, іспанський анклав у північній Африці, а також грецьке узбережжя поблизу Каламати.

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На початку лютого влада Іспанії надіслала листа місцевим компаніям, нагадавши їм, що сприяння цій діяльності створює ризики порушення санкцій. Компаніям ЄС заборонено надавати низку послуг з транспортування сирої нафти, якщо вантаж на борту не придбано за ціною нижче $60 за барель.

Однак Росія використовує величезний флот старих кораблів, щоб обійти обмеження ЄС і G-7. Оскільки багато з цих суден прослужили 20 років, попередні власники планували продати їх на металобрухт. Натомість вони передали їх новоствореним компаніям, які продовжують їх використовувати для транспортування російської нафти.

У рамках нового пакету санкцій Євросоюз також планує посилити обмеження щодо суден, які вимикають навігаційні системи, щоб приховати країну походження або призначення вантажу для обходу санкцій. Для ухвалення цих заходів потрібна підтримка всіх держав-членів ЄС.