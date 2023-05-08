Італійська Eni почала арбітраж проти "Газпрому"

Італійська нафтогазова компанія Eni ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" через невиконання контракту на постачання газу з червня минулого року.

Про це йдеться у матеріалах для акціонерів компанії, опублікованих перед їх щорічними зборами, повідомляє Bloomberg.

Водночас Eni вказує, що її довгострокові контракти з "Газпромом" все ще діють.

Італія імпортувала близько 40% газу з Росії до її вторгнення в Україну, станом на квітень цього року ці обсяги знизилися майже до нуля.

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Як повідомлялося, у січні гендиректор Eni Клаудіо Дескальці заявляв, що Італія може до 2025 року повністю відмовитися від російського газу завдяки поставкам із Алжиру.

Нагадаємо, влітку минулого року російський "Газпром" обмежив постачання газу для своїх традиційних клієнтів у Європі, у тому числі для Eni. Російська компанія використовувала обмеження експорту газу, щоб вимагати скасування санкцій, які нібито торкалися роботи газопроводу "Північний потік".

Хоча перед цим "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній з іншої причини – через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.