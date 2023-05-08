До суспільно корисних робіт уже залучено більше 20 тисяч безробітних. ІНФОГРАФІКА

До "Армії відновлення" вже долучилися громадяни вже з 17 регіонів України.

Як ідеться в повідомленні Державної служби зайнятості, вже видано понад 20,5 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт за проєктом "Армія відновлення".

Зазначається, що в суспільно корисних роботах від Служби зайнятості беруть участь 20 558 безробітних із 17 регіонів.

На зарплати виділено 104, 3 млн грн.

Найбільшу кількість направлень на роботу в межах проєкту "Армія відновлення" видано в Полтавській області – 4 271. На другому місці Харківщина – 3 282 направлення, на третьому – Київська область, де роботу надано 2 402 безробітним.

Проєкт "Армія відновлення" запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт. Із безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 грн.