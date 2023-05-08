Економічне співробітництво Китаю з Росією не спрямоване проти України, – МЗС Китаю
Про це на брифінгу заявив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи повідомлення ЗМІ про підготовку Євросоюзом обмежень проти семи компаній із Китаю за продаж РФ обладнання, яке могло бути використане з військовою метою, передає Укрінформ.
"Китайсько-російське економічне та торговельне співробітництво абсолютно не стосується кризи в Україні. Воно не спрямоване проти будь-якої третьої сторони, і для нас неприйнятно, щоб хтось у нього втручався і вдавався до погроз", – сказав Ван.
За його словами, запровадження Євросоюзом обмежень "підірве взаємну довіру та співпрацю Китаю з ЄС".
"Ми закликаємо Європейський Союз не робити цей неправильний крок", – сказав Ван, додавши, що Китай вживатиме рішучих заходів для захисту своїх легітимних і законних прав та інтересів.
Дипломат також наголосив, що в питанні щодо України Китай "дотримується об’єктивної та справедливої позиції" і відіграє конструктивну роль "у сприянні політичному врегулюванню кризи".
Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі розглядається пропозиція щодо запровадження санкцій щодо китайських компаній, які продають Росії обладнання, що може бути використане військово-промисловим комплексом Росії.