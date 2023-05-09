Одного з найбільших китайських автовиробників внесли до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло велику китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, причиною стало небажання компанії виходити з російського ринку та плани з подальшого розширення бізнесу в РФ.

Зазначається, що Great Wall Motor є восьмим за величиною виробником автомобілів у Китаї. Її власник – китайський мільярдер Вей Цзяньцзюнь, якому належать 55,78% акцій компанії.

Компанія виробляє та продає автомобілі під власними брендами, такими як GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA.

"Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну багато міжнародних компаній вирішили залишити російський ринок, натомість Great Wall Motor заявляє, що не має найближчих планів виходу з Росії та розглядає довгострокову перспективу своїх інвестицій у цей ринок в розмірі понад 3 млрд юанів ($472 млн)", – зазначили в НАЗК.

Станом на 2023 рік для Great Wall Росія є найбільшим ринком збуту за межами Китаю. Минулого року на РФ припало близько 30% доходів Great Wall за кордоном.

Так, у 2019 році було введено в експлуатацію перший закордонний завод компанії із повноцінного виробництва автомобілів у російській Тулі.

На російському заводі Haval випускаються інтелектуальні кросовери Haval F7 та Haval F7x, Haval Jolion та рамний позашляховик Haval H9.

У 2022 році компанія Great Wall Motor презентувала на російський ринок новий бренд Tank та планує привезти пікап Poer KingKong, а у 2023 року на ринок Росії вийдуть позашляховики моделі T300 та Т500.

Зараз же в РФ діють 115 дилерських центрів Great Wall Motor.

У звітності концерну зазначається, що виторг у Росії в 2021 році склав 4,97 млрд юанів (близько $780 млн), що у два рази більше порівняно з 2020 роком – 2,2 млрд юанів .

За результатами 2022 року на авторинку Росії завод "Хавейл Мотор Мануфекчурінг Рус" посідає друге місце за обсягом чистого прибутку – $340 млн.

"Таким чином, Great Wall Motor продовжує сплачувати значні податки до бюджету країни-агресорки, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати війну проти України. Жодних спроб засудити вторгнення Росії в Україну від керівництва компанії не було", – підсумували в НАЗК.



