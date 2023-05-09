Банки відновлять масове блокування рахунків українців через борги

Банки відновлять масове блокування карткових рахунків клієнтів на вимогу державних виконавців.

Про це співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив у Telegram.

Це пов'язано із набуттям чинності ухваленого Верховною Радою у квітні закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

"Цей закон скасовує дію постанови Кабміну, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше 100 000 грн на час дії воєнного стану. Новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13 400 грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той у свою чергу надішле до нас постанову на зняття арешту на суму 13 400 грн за одним із рахунків клієнта", – написав Гороховський.

Він додав, що через набрання чинності цим законом банки змушені повернути блокування коштів на рахунках клієнтів, щодо яких таке рішення ухвалили державні виконавці.

"Оскільки закон набрав чинності, ми повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Це торкнеться приблизно 436 тисяч наших клієнтів. Дуже шкода, але ми нічого не можемо із цим зробити. Усі банки його виконуватимуть", – зауважив Гороховський.

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Згідно із вказаним законом, до припинення або скасування воєнного стану "фізичні особи – боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати".

Вони також можуть сплачувати податки, збори без урахування такого арешту, за умови що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій у порядку, встановленому цим підпунктом.

У разі накладення арешту на кошти, розміщені на декількох поточних рахунках фізичної особи – боржника в одному банку або на поточних рахунках у різних банках, для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок.

Як повідомлялося, після запровадження воєнного стану, на початку березня 2022 року Кабінет міністрів своєю постановою дозволив українцям, на рахунки яких було накладено арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, користуватися своїми коштами у випадку, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує 100 тис. грн.

У Міністерстві юстиції тоді запевняли, що ця норма діятиме до закінчення воєнного стану в Україні.