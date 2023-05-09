Європарламент підтримав скасування мит на товари з України ще на рік (оновлено)

Європейський парламент 9 травня проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

За його словами, під час пленарного засідання відповідне рішення підтримали 537 депутатів, тоді як 42 парламентарі проголосували "проти" і ще 38 "утримались".

The European Parliament has now voted in favour of prolonging tariff free trade with #Ukraine by another year. 537 for, 42 against, 38 abstained — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 9, 2023

Як повідомляється на сайті Європарламенту, ухвалене рішення дає "зелене світло" призупиненню імпортних мит ЄС на експорт української сільськогосподарської продукції ще на один рік, що має підтримати економіку країни.

Йдеться про одностороннє призупинення як імпортних мит, так і антидемпінгових мит, запроваджених ЄС щодо української продукції.

"Призупинення тарифів стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з 1 січня 2023 року промислова продукція підпадає під нульове мито, тому її не включено до нової пропозиції", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Польська заборона імпорту зерна коштувала Україні $143 мільйони, – Мінекономіки

Як повідомлялося, наприкінці квітня постійні представники Європейського союзу погодили продовження скасування ввізного мита на український експорт до ЄС ще на рік. Рішення набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Через дискусії серед країн ЄС, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.