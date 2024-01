Європарламент підтримав скасування мит на товари з України ще на рік (оновлено)

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

За його словами, під час пленарного засідання відповідне рішення підтримали 537 депутатів, тоді як 42 парламентарі проголосували "проти" і ще 38 "утримались".

The European Parliament has now voted in favour of prolonging tariff free trade with #Ukraine by another year. 537 for, 42 against, 38 abstained