Анатолій Шкрібляк розповів, що у Харків повернулися відомі польські бренди Mohito, House і Cropp

Гіганти міжнародного ритейлу продовжують повертатись у незламний Харків.

8 травня у ТРЦ Nikolsky відновили свою роботу магазини групи LPP – House та Cropp. Відкриття Mohito заплановано до кінця місяця. З початку війни усі магазини групи LPP були зачинені у місті.

"Відомі міжнародні бренди продовжують повертатися у Харків. Сьогодні ми пропонуємо досить лояльні умови для старта наших орендарів. Адже наше завдання максимально підтримати економіку країни і давати харків’янам робочі місця. Так, 20 квітня у ТРЦ Nikolsky відновив роботу магазин німецького бренду New Yorker. Ця подія викликала великий ажіотаж серед жителів міста. А у березні відкрилася мережа SportLife", – розповів Анатолій Шкрібляк, президент девелоперської компанії Budhouse Group.

Mohito – адресований жінкам, які люблять тренди і цінують оригінальну міську елегантність, упевнені в собі, знають свої сильні сторони і здатні виразити їх через свій унікальний стиль.

House – поєднує в собі останні тенденції з вуличним стилем. Бренд зосереджений на стилі casual, пропонує сміливі поєднання та виразні аксесуари.

Cropp – це повсякденний одяг, який дозволяє покупцям створювати власний стиль завдяки жіночим і чоловічим колекціям, доповненим широким асортиментом аксесуарів і взуття.

Фото: Анатолій Шкрибляк відкрив ТРЦ Nikolsky в 2021 році

Усього в торговому центрі Nikolsky розташовано близько 150 магазинів, ресторани, кінотеатр, боулінг та спортивний клуб. Загальна сума інвестицій в проєкт при його будівництві склала 110 млн євро, з яких 53,6 млн євро – кредит польського державного банку BGK.

Фото: Анатолій Шкрибляк відкрив ТРЦ Nikolsky в 2021 році

Прямі збитки від влучання ракети склали приблизно 18 мільйонів євро. Непрямі збитки Nikolsky, які включають втрату капіталізації, становили близько 150 мільйонів доларів за 2022 рік.

Budhouse Group – це одна із найбільших девелоперських компаній України, яка управляє чотирма торговельними центрами – ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкаси) і ТРЦ Forum (Львів), ТРЦ Nikolsky (Харків), а також готелем Khortitsa Palace (Запоріжжя).