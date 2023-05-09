Анатолій Шкрібляк розповів, що у Харків повернулися відомі польські бренди Mohito, House і Cropp
8 травня у ТРЦ Nikolsky відновили свою роботу магазини групи LPP – House та Cropp. Відкриття Mohito заплановано до кінця місяця. З початку війни усі магазини групи LPP були зачинені у місті.
"Відомі міжнародні бренди продовжують повертатися у Харків. Сьогодні ми пропонуємо досить лояльні умови для старта наших орендарів. Адже наше завдання максимально підтримати економіку країни і давати харків’янам робочі місця. Так, 20 квітня у ТРЦ Nikolsky відновив роботу магазин німецького бренду New Yorker. Ця подія викликала великий ажіотаж серед жителів міста. А у березні відкрилася мережа SportLife", – розповів Анатолій Шкрібляк, президент девелоперської компанії Budhouse Group.
Mohito – адресований жінкам, які люблять тренди і цінують оригінальну міську елегантність, упевнені в собі, знають свої сильні сторони і здатні виразити їх через свій унікальний стиль.
House – поєднує в собі останні тенденції з вуличним стилем. Бренд зосереджений на стилі casual, пропонує сміливі поєднання та виразні аксесуари.
Cropp – це повсякденний одяг, який дозволяє покупцям створювати власний стиль завдяки жіночим і чоловічим колекціям, доповненим широким асортиментом аксесуарів і взуття.
Усього в торговому центрі Nikolsky розташовано близько 150 магазинів, ресторани, кінотеатр, боулінг та спортивний клуб. Загальна сума інвестицій в проєкт при його будівництві склала 110 млн євро, з яких 53,6 млн євро – кредит польського державного банку BGK.
Прямі збитки від влучання ракети склали приблизно 18 мільйонів євро. Непрямі збитки Nikolsky, які включають втрату капіталізації, становили близько 150 мільйонів доларів за 2022 рік.
Budhouse Group – це одна із найбільших девелоперських компаній України, яка управляє чотирма торговельними центрами – ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкаси) і ТРЦ Forum (Львів), ТРЦ Nikolsky (Харків), а також готелем Khortitsa Palace (Запоріжжя).