Запас пального в Україні треба збільшити до двомісячного внутрішнього споживання, – Міненерго

На ринку в Україні на сьогодні достатньо пального, проте для мінімізації всіх воєнних ризиків його потрібно збільшити до двох місяців.

"На ринку в операторів мереж запасу пального дійсно наразі в об'ємі до 30 днів, чого повністю достатньо для стабільної роботи ринку. Тобто палива достатньо, але Міненерго пропонує запровадити європейський механізм, щоб ця достатність була постійною", – повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Укрінформ.

За словами Колісника, законопроєкт №9024, який внесений до Верховної Ради, покликаний мінімізувати всі ризики нестабільної ситуації на ринку, та недопустити дефіциту, який був минулого року.

Європейським регламентом передбачено, що мінімальний запас повинен бути сформований за принципом двох базисів: або 90 днів імпорту або 61 день внутрішнього споживання.

Законопроєктом передбачається, що створення такого запасу здійснюватиметься протягом восьми років. На сьогодні ж ця стартова вимога прирівнюється приблизно тим обсягам, які є в середньому в учасників на ринку.

"Тобто ми просто узаконимо існуючу ситуацію й учасники ринку будуть зобов’язані створити такі умови не лише коли їм економічно це вигідно, чи коли складається певна ситуації, а постійно будуть тримати такий рівень", – підкреслив заступник міністра.

Колісник додав, що на сьогодні більшість операторів сформували запаси, готуючись до непередбачених наслідків санкцій щодо заборони палива російського походження в ЄС та аграрного сезону. Тобто вони в ринковий спосіб сформували певні запаси, але важливо, щоб "ці запаси були гарантовані".

"Мінімальні запаси – це інструмент, що дозволяє мінімізувати, власне, якісь не ринкові коливання, дефіцити, перекоси загальноринкового характеру. Той запас, який на сьогодні створено суб'єктами ринку, він є достатнім для нормальної стабільної роботи", – наголосив Колісник.