"Укренергомашини" направлять на виплату дивідендів 50% невеликого чистого прибутку за минулий рік

Акціонери АТ "Укренергомашини" (Харків), 75,22% акцій якого належить державі, мають намір направити на виплату дивідендів за 2022 рік 50% отриманого чистого прибутку, який склав 321 тис. грн.

Згідно з порядком денним дистанційних позачергових зборів, не враховуючи затвердженого постановою Кабміну 18 квітня 2023 року базового нормативу дивідендів для компаній з держчасток, "Укренергомашини" направить на дивіденди дивіденди 0,16 млн грн, або 0,00038 грн на акцію, передає Інтерфакс-Україна.

Ще 30% чистого прибутку планується направити на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії Росії, 20% залишити не розподіленими.

Акціонери на зборах планують також затвердити перелік пошкодженого внаслідок агресії майна, списаного у 2022 році та того, що підлягає списанню у 2023 році.

Акціонери також мають намір затвердити фінплан підприємства на 2024 рік, інвестплан технічного переозброєння до 2028 року.

Планується також дати згоду на внесення змін до договору про постачання обладнання, укладеного з АТ "Євроазіатська енергетична корпорація" (Казахстан) у серпні 2022 року, а також надати згоду на укладання договору на отримання банківських гарантій з АТ "Ощадбанк" на суму 75 млн грн.

АТ "Укренергомашини" (раніше – АТ "Турбоатом" та "Електроважмаш") – єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Компанія також випускає, зокрема, електродвигуни для залізничного та міського транспорту (номенклатура "Електроважмашу").

Державі належить 75,2241% статутного капіталу АТ; пов'язаному з підприємцем Костянтином Григоришиним інвестфонду "Сьомий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент" – 15,3416% акцій, громадянинові РФ Валерію Валандіну – 5,598% акцій (раніше цим пакетом володіла зареєстрована на Кіпрі Biscone Ltd., афілійована з машини" Олексія Мордашова).

У 2021 році компанія отримала майже 7 млн грн чистого прибутку (у 2020 році – 226,53 млн грн), чистий дохід становив 1,28 млрд грн (роком раніше – 1,47 млрд грн). За 2022 рік компанія не оголошувала чистого доходу.