США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $375 мільйонів
1670
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $375 млн.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Зазначається, що оголошення нової допомоги відбулося після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.
У новий пакет допомоги увійшло:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
- боєприпаси для руйнування;
- броньовані мостові системи;
- броньовані санітарні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
- техніка логістичного забезпечення;
- тепловізійні системи;
- запасні частини та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – наголосили в Пентагоні.
Як повідомлялося, на початку травня США виділили пакет військової допомоги для України на $1,2 мільярда.