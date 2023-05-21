США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $375 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $375 млн.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зазначається, що оголошення нової допомоги відбулося після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.

У новий пакет допомоги увійшло:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;

боєприпаси для руйнування;

броньовані мостові системи;

броньовані санітарні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

техніка логістичного забезпечення;

тепловізійні системи;

запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – наголосили в Пентагоні.

Як повідомлялося, на початку травня США виділили пакет військової допомоги для України на $1,2 мільярда.