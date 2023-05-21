Росія продовжує блокувати вхід у порт "Південний"

Робота "Зернової ініціативи" поновилась, але Росія продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт "Південний".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у Facebook.

Зокрема, 19 травня було проінспектовано лише три судна, які йшли на завантаження до портів "Одеса" та "Чорноморськ". При цьому в інспекції і реєстрації суден на порт "Південний" Росія відмовила в односторонньому порядку без пояснення причин.

20 травня Росія погодилась провести 7 інспекцій суден на порти "Одеса" та "Чорноморськ", але провела лише дві. Усі заявлені на порт "Південний" Росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану.

На 21 травня заплановано лише чотири інспекцій – знов без суден на порт "Південний".

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Зазначається, що таку політику Росія здійснює вже майже місяць, з 29 квітня. Наразі в порту "Південний" знаходиться понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу.

"Порт "Південний" через брак флоту зупинено. Фактично Росія не допускає його до участі в "Зерновій ініціативі", що є черговим грубим порушенням підписаної угоди.

Таким чином Росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність "Зернової угоди" і відповідно зменшити експорт на потреби світу. Адже порт "Південний" є найбільшим портом за пропускною здатністю і його виключення суттєво вплине на зменшення експортних обсягів", – наголосили в міністерстві.

Як повідомлялося, Росія погрожувала заблокувати дію "зернової угоди" з 18 травня, вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення експорту аміаку через Одесу. Проте згодом погодилася відкласти свої погрози до 18 липня.