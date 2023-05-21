Російські хакери здійснили подвійну кібератаку проти міністерства та українського медіа, – Держспецзв’язку

У квітні російські хакери здійснили незвичайну кібероперацію, яка складалась із подвійної кібератаки та операції інформаційного впливу.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

"Спочатку відбулася кібератака на одне з міністерств України, а після цього – на одне з українських медіа. Хакери зламали сайт видання і опублікували новину про злам міністерства, з критикою діяльності CERT-UA", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, ймовірно, таким чином ворог намагався викликати в українців недовіру до даних у медіа та до державних органів.

Від початку 2023 року урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT- UA в ручному режимі опрацювала понад 700 кіберінцидентів та кібератак.