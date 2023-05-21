Грузинська авіакомпанія, яка розпочала польоти в РФ, оголосила президентку Грузії "персоною нон ґрата"

Авіакомпанія Georgian Airways оголосила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі "персоною нон ґрата" на своїх літаках.

Як пише "Новости-Грузия", голова ради директорів Тамаз Гаїашвілі заявив, що це відповідь на її вчорашню заяву – Зурабішвілі закликала до бойкоту авіакомпанії після початку прямих рейсів до Москви.



"Ми не пустимо її на борт", – зазанчив Гаїашвілі, вимагаючи від президентки вибачень, причому не тільки перед авіакомпанією, а перед усім народом Грузії.



На його думку, Georgian Airways сьогодні належать заслуги та подвиги грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із палаючого Сухумі.

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що бойкотуватиме компанію Georgian Airways через відновлення рейсів до РФ, і закликала громадян зробити те саме.

Як повідомлялося, російська авіакомпанія "Азімут" отримала перший дозвіл для відновлення польотів між Росією і Грузією. Згодом такі дозволи отримав грузинський перевізник Georgian Airways та російська авіакомпанія Red Wings, яка літала в окупований Крим.

Нагадаємо, минулого тижня російський президент Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і заборону на польоти російських авіакомпаній до цієї країни з 15 травня. В уряді Грузії підтримали рішення Путіна. Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це рішення його "черговою провокацією".

Безвізовий режим між Росією та Грузією було скасовано після російського вторгнення у 2008 році. Грузія повернула безвіз для росіян в односторонньому порядку ще у 2012 році. У липні 2019 року Росія заборонила прямі польоти до Грузії через масштабні протести, які почалися в країні після того, як депутат Держдуми від КПРФ Сєргєй Гаврілов на відкритті зустрічі Міжпарламентської асамблеї православ'я в парламенті Грузії сів у крісло спікера.

Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків серед росіян, які виїжджали з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив у країні часткову мобілізацію, на єдиному наземному КПП на російсько-грузинському кордоні Верхній Ларс у Північній Осетії утворилися черги. За день кордон перетинало близько 10 тис. машин. У 2022 році, за інформацією МВС Грузії, в країну в'їхали майже 1,5 млн громадян Росії.