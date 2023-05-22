У Києві відсьогодні заборонений в’їзд вантажівок під час повітряної тривоги

Відсьогодні, 22 травня, заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги заборонений.

Відповідне рішення минулого тижня ухвалила Рада оборони міста Києва, передає пресслужба КМДА.

Зокрема, йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Зазначається, що Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто.

Як повідомлялося, з 22 травня наземний громадський транспорт Києва в разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття за маршрутом руху.