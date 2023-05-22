Україна отримає від Японії 100 військових вантажівок

Японія надасть Україні близько 100 військових вантажівок і майже 30 тисяч пайків.

Про повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ країни.

Крім того, Японія прийме до своїх лікарень поранених українських військових. Вся ця допомога надається у відповідь на запит України.

Водночас Японський банк міжнародного співробітництва застрахує облігації на 93 млрд ієн, випущених Польщею для фінансування допомоги українським біженцям.

Також Японія планує продовжувати допомогу з пакета на $7,6 млрд. Ці кошти завдяки спільним зусиллям державного та приватного секторів дозволять надати значну підтримку Україні у її відновленні.