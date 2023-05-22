На окупованій Запорізькій АЕС стався вже сьомий блекаут, – "Енергоатом" (оновлено)

Унаслідок обстрілу в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.

Як повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", вже всьоме з початку окупації української станції (4 березня 2022 року), АЕС переходить в режим блекауту.

"Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався. У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", – наголосили в компанії.

Згодом в "Укренерго" повідомили, що лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС, відновлено. Відтак, станція переходить на живлення від української енергосистеми.

Як повідомлялося, окупанти планують "евакуювати" понад три тисячі людей з Енергодара. Насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "Росатома", та членів їхніх родин.