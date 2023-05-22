Кількість боргів українців із початку повномасштабної війни зросла на 8%, – "Опендатабот"

Від початку повномасштабної війни кількість заборгованостей у Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 тисяч або на 8%. У 2021 довоєнному році річний приріст становив майже 1,5 млн боргів або 29%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Наразі кількість боргів перетнула 8 млн, тоді як у лютому 2022-го їх нараховувалося 7,44 млн.

Майже чверть усіх боргів – 24,6% – складає стягнення коштів на користь держави. До лютого 2022 року кількість таких заборгованостей зросла лише на 2%.

Більш ніж п’ята частина усіх боргів – 21,4% – з’явилась через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. Загалом за час повномасштабної війни приріст кількості таких боргів склав 23%.

Водночас найбільше скорочення кількості заборгованостей з початку великої війни відбулося в категорії "Стягнення коштів", до якої зокрема входять і борги по кредитах. Їх кількість зменшилась на 29% до лютого 2022 року. У загальній кількості частка цих заборгованостей становить 18%.

Найбільш прогресуючою стала категорія боргів по сплаті штрафів за адмінправопорушення. За період повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла більш ніж на 27%. Наразі 18% записів в ЄРБ з’являються саме з цієї причини.

Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комуналку. Станом на травень 2023 року їх частка у загальній кількості заборгованостей дорівнює 8%.

Найменш чисельною залишається категорія боргів за аліментами – 2,5% від загальної кількості. Від початку повномасштабної війни кількість боргів за аліментами зросла на 5%.

До Єдиного реєстру боржників потрапляють громадяни та компанії, щодо яких приватними та державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

В Україні для боржників передбачена низка санкцій, серед яких – обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів та інші. Водночас такі покарання мають ще й репутаційні наслідки, адже вказаний реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.