Банки за місяць видали кредитів під держгарантії на портфельній основі ще на 3,8 мільярда

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 22 587 кредитів на 73,81 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, станом на початок травня 29 банків-кредиторів обслуговують 16 674 кредити на суму 52,17 млрд грн.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 25,57 млрд грн. Це близько 70 % від загального ліміту наданих гарантій (36,32 млрд грн).

При цьому в квітні 2023 року укладено 926 кредитних договорів на суму 3,82 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,04 млрд грн.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня під державні гарантії на портфельній основі лідирує "Приватбанк" – наразі обслуговується 11 790 кредитів на загальну суму 17,46 млрд грн, що становить 72% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк" – 2 129 кредитів на 8,79 млрд грн (відповідно – 76% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві – 1 123 кредити на суму 4,08 млрд грн;

в Одеській області – 1 154 кредити на 3,81 млрд грн;

у Дніпропетровській області – 1 487 кредитів на 3,72 млрд грн;

у Львівській – 1 404 кредити на 3,37 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах як сільське господарство (6 189 кредитів на 32,52млрд грн), оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів (6 533 кредити на загальну суму 10,51 млрд грн) та переробна промисловість (1 544 кредити на 5,62 млрд грн).