ЄС не планує скасовувати санкції з російських банків через зернову угоду

Європейський Союз може зняти санкції з "Россєльхозбанку" тільки після завершення російської агресії проти України.

Про це російським ЗМІ заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає "Комерсант".

Перепідключення "Россєльхозбанку" до SWIFT є вимогою Росії в межах зернової угоди, яка була продовжена минулого тижня.

"Що стосується деSWIFTінга російських банків – це частина санкцій, запроваджених Євросоюзом та іншими країнами", – сказав Стано. Він зазначив, що обмеження можуть бути пом’якшені або скасовані тільки після завершення війни.

На думку представника зовнішньополітичної служби ЄС, безперешкодним торговельним потокам і експорту продовольства та сільгосппродукції через Чорне море заважають лише бойові дії в Україні.

Він вважає, що конфлікт "посилив і без того серйозні глобальні проблеми продовольчої безпеки". Однак Стано зазначив, що санкції Брюсселя не зачіпають торгівлю сільськогосподарською та харчовою продукцією між Росією і третіми країнами і між ними "як і раніше, існують варіанти платежів".

Як повідомлялося, минулого тижня дія "зернової угоди", яка дозволяє Україні експортувати зерно зі своїх ключових портів Чорного моря, продовжена ще на два місяці.

Росія погрожувала заблокувати дію "зернової угоди" з 18 травня, вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення експорту аміаку через Одесу. Проте згодом погодилася відкласти свої погрози до 18 липня.

Зокрема, Росія наполягає на підключенні "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагає розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.