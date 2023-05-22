Жеваго про плівки у справі ексочільника ВСУ Князєва: "Припускаю, що це міг бути я"

Український бізнесмен Костянтин Жеваго припускає, що на плівках НАБУ, здобутих у справі щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, може бути його голос. Але точно сказати не може.

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes.

За даними слідства, справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. Зокрема, про право власності на 40% Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

НАБУ опублікувало плівки з записами розмов одного з підозрюваних у справі – адвоката, який нібито був посередником при передачі коштів. На них один зі співрозмовників має голос, схожий на голос Жеваго, його представили як "акціонер".

"Я хочу почути ці плівки, тому що я їх почув з інтернету. Хочу, щоб їх подивилися мої юристи і була проведена експертиза...Маючи великий бізнес, ми маємо десятки, якщо не сотні судових справ. Ця – одна з важливих, тому що стосувалася 40% пакету Полтавського ГЗК, який є одним із основних активів Ferrexpo. Безумовно, ця справа викликала в мене інтерес, і я цікавився її ходом у своїх юристів. Щонайменше кожні два тижні мені давали апдейт, що відбувається, які у нас шанси, чи ми виграємо/програємо тощо", – зазначив Жеваго.

За його словами, хоч бізнес співпрацює з представниками багатьох юридичних компаній в Україні, спілкування проходило онлайн.

"І, безумовно, весь час, коли я підʼєднувався до таких розмов, там були присутні наші юристи, які організовували ці дзвінки. Тому сказати вам, чи це мій голос на плівці, чи не мій, я зараз не можу. Але допускаю, що це міг бути я, тому що я спілкувався принаймні з усіма цими пʼятьма компаніями протягом останнього щонайменше року", – наголосив бізнесмен.

Як повідомлялося, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва. САП проситиме суд встановити для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Керівник САП Олександр Клименко уточнвював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Михайла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.

Восени минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня, одним з яких санкції запроваджено і щодо Бабакова, Гінера та Воєводіна. Бабаков також перебуває під санкціями США та ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.