Ексдиректорів "Волиньвугілля" підозрюють у незаконному видобуванні вугілля зі збитками на понад мільярд
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Правоохоронці встановили, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи на видобуток вугілля у двох з п’яти їхніх шахт "Волиньвугілля". Однак, керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток.
"Ситуацію не змінила заміна керівника на іншого, а потім й на третього та четвертого. Всі вони не зважали на порушення законодавства і шкоду екології та видобували вугілля нелегально", – зазначили у відомстві.
Упродовж чотирьох років на цих шахтах незаконно видобули 132,4 тис. тонн корисних копалин. Вугілля продавати за чинними контрактами державного підприємства.
Зазначається, що незаконну діяльність підтверджують висновки інженерно-екологічних експертиз та документи, вилучені на підприємстві та у контролюючих органах.
Ексдиректорам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення – за різними частинами ст. 240 КК України.
Санкція статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.