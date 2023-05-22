Міністри ЄС розглянуть нову військову допомогу для України та санкції проти Росії, – Боррель

Міністри закордонних справ ЄС у Брюсселі обговорять новий транш військової допомоги для України, запровадження нових санкцій проти Росії, а також імплементацію політичних рішень "Великої сімки", які були ухвалені в Хіросімі.

Про це напередодні Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

"Ми говоритимемо про ситуацію в Україні: про новий пакет санкцій та про новий транш з Європейського фонду миру. Санкції будуть більше стосуватися обходу, щоб уникати цього та зробити наші санкції більш ефективними. З практичної точки зору, ми почнемо працювати над імплементацію рішення G7. Сподіваюся, що невдовзі на рівень послів будуть винесені конкретні пропозиції щодо імплементації рішень "Групи семи" про нові санкції проти Росії. Такі рішення є компетенцією Ради ЄС, і ми розпочнемо над цим працювати", – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо спроб Угорщини заблокувати нову військову допомогу для України, Боррель наголосив, що така допомога, як і новий пакет санкцій, вимагають уваги "багатьох країн".

"Справа не лише в Угорщині. Багато країн хотіли б обговорити цей новий транш у межах Європейського фонду миру або проблему обходу санкцій, тому що це зачіпає їхні відносини з третіми країнами, які сприяють такому обходу. Єдиний шлях для пошуку рішення – обговорення", – додав Боррель.

Він зауважив, що виступає за запровадження для Ради ЄС принципу голосування більшістю, оскільки є очевидним, що зараз ЄС інколи є повільним в ухваленні важливих рішень. Водночас оскільки такий принцип голосування більшістю голосів поки не погоджено, єдиний шлях для прийняття рішення – це продовження дискусій.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії містить обмеження проти 90 іноземних компаній, які допомагають Москві ухилятись від санкцій.