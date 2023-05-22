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У Нацкомісії пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення

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У Нацкомісії пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення
У Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пояснили необхідність підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив очільник НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За його словами, для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно виділити близько 45-46 млрд грн.

"Причина необхідності підняття тарифів – здійснення аварійно-відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення й підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму потрібно близько 45-46 млрд грн", – зазначив він.

Глава регулятора вважає, що якщо розраховувати шляхи отримання зазначеної суми, тариф на електроенергію треба збільшити до 2,88 гривні за 1 кВт/год.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 25 квітня ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 31 травня.

Раніше в уряді пояснювали необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго.

Один із базових варіантів нових тарифів передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грна за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

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Топ коментарі

  • Ben Dodson
    А не пішли б ви *****.
    Ахмету на будівництво нового доміка в Монако не хватає?
  • Кітвен Обхол
    Міжнародну матеріальну і фінансову допомогу на сотні млн.дол. для відновлення пошкодженої інфраструктури енергетики уже спиз..ли?
    Вслід за збройною агресію, знищенням сотень тисяч невинних цивільних українців, кремлядський окупант через своїх манкуртів в українській владі розпочинає економічну агресію проти знекровленого війною, знесиленого гуманітарною катастрофою українського народу.
  • Константин 941a3274
    а хто через Раду борги посписував на мільярди? то хай ті зелені підараси-депутати і повернуть з власних кишень ті гроші, а чесний бізнесмен охмедов нехай продасть будиночок в Лондоні і то буде його маленький-маленький вклад в каяття та відбудову України!

    З.І. зелені потвори - досить красти! і що там із міжнародною допомогою нашій енергетиці?
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