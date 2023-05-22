У Нацкомісії пояснили необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення

У Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пояснили необхідність підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив очільник НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За його словами, для підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону необхідно виділити близько 45-46 млрд грн.

"Причина необхідності підняття тарифів – здійснення аварійно-відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення й підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму потрібно близько 45-46 млрд грн", – зазначив він.

Глава регулятора вважає, що якщо розраховувати шляхи отримання зазначеної суми, тариф на електроенергію треба збільшити до 2,88 гривні за 1 кВт/год.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 25 квітня ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 31 травня.

Раніше в уряді пояснювали необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго.

Один із базових варіантів нових тарифів передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грна за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.