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Нацполіція придбала спецавтівки Volkswagen на 12 мільйонів

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Нацполіція придбала спецавтівки Volkswagen на 12 мільйонів
Національна поліція 18 травня відзвітувала, що 21 квітня замовила п’ять легкових автомобілів на 12 млн грн.

Про це свідчать дані у системі "Прозорро", пишуть "Наші гроші".

До 5 травня мали поставити п’ять легкових автомобілів спеціалізованого призначення СКС-VWAR-ПС на базі повнопривідних автомобілів Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TSI 4Motion по ціні 2,20-2,49 млн грн.

Закупівлю провели без використання електронної системи. Постачальник невідомий, бо це звіт про оборонну закупівлю.

Повнопривідний автомобіль Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TSI 4Motion належить до бізнес-класу. Він має різні системи безпеки, адаптивний круїз-контроль, цифрову панель приладів, оздоблене шкірою кермо з обігрівом, оздоблені шкірою та мікрофіброю сидіння, трьохзонний клімат-контроль тощо.

У салонах ціни на такі моделі стартують від 2,03 млн грн.

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