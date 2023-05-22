Правоохоронці викрили розкрадання десятків мільйонів на закупівлі медичного обладнання

Правоохоронці викрили злочинну схему заволодіння державними коштами при закупівлі медобладнання.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, група осіб, використовуючи спрощений режим закупівель, спричинений пандемією Covid-19, організувала схему закупівлі медичного обладнання за державні кошти за завищеними цінами. До складу цієї групи входили службові особи Департаментів охорони здоров'я 11 облдержадміністрацій і низки комерційних підприємств, підконтрольних громадянину РФ", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до договорів, укладених керівником комерційного підприємства зі службовими особами Департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій, це підприємство поставило державним коштом 49 апаратів ультразвукової діагностики на загальну суму 86,7 млн грн, зокрема 11 апаратів для лікарень Київської області.

Вартість одиниці обладнання коливалася від 1,7 до 1,9 млн грн. При цьому учасники злочину завищили вартість кожного апарату на 600-700 тисяч гривень.

Крім того, закуплене медобладнання було недоукомплектовано необхідними елементами для можливості збільшення зображення та акумуляторами для забезпечення автономної роботи під час використання.

Збитки спричинені Київській ОДА становлять 8,5 млн грн. Загальна вартість збитків державі – понад 31,6 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки на території Києва, Київської, Харківської та Полтавської областей за місцем знаходження комерційних підприємств, а також за місцем проживання їх службових осіб, засновників та фактичних керівників.

Наразі накладено арешт на кошти підприємства, яке здійснювало закупівлю апаратів.

До того ж колишній уповноваженій особі з проведення закупівель у Департаменті охорони здоров'я Київської ОДА повідомлено підозру за фактом службового підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України).

Зазначається, що після проведення процесуальних заходів буде вирішено питання щодо повідомлення підозр усім причетним до вчинення злочину особам.