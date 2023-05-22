Євросоюз обіцяє новий пакет фінансової допомоги для України після 2023 року

Євросоюз має підготувати новий багаторічний пакету макрофінансової допомоги Україні на період після 2023 року.

Про це президент Європейського союзу Шарль Мішель повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі на полях саміту G7 у Японії, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на неназваного європейського високопосадовця.

За його словами, президенти обговорили останні події на полі бою та підтримку ЄС в Україні у всіх сферах.

"Президент Мішель наголосив, що він рішуче підтримує підготовку нового багаторічного макрофінансово-економічного пакету на період після 2023 року, що стане свідченням довгострокової прихильності ЄС до боротьби України проти незаконної війни, розв'язаної Росією. Також за рахунок доставки боєприпасів та створення коаліції для винищувачів посилюється військова підтримка", – розповів чиновник.

Крім того, Мішель знову підтвердив повну підтримку ЄС ініціативу мирного плану України та має намір всебічно координувати подальші кроки з державами-членами Євросоюзу.

"ЄС працюватиме з партнерами по G7, щоб завдати удару по кожному стовпу російської економіки, щоб військова машина Путіна зазнала невдачі", – додав європейський високопосадовець.

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Щодо перспективи вступу України до ЄС, то президент Мішель підтвердив свій намір винести це питання на розгляд Європейської ради до кінця року.

За словами європейського чиновника, президент Зеленський поінформував Мішеля про зустрічі з лідерами Ліги арабських держав, вони також обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомлялося, на 2023 рік Євросоюз запланував виділити Україні макрофінансову допомогу на загальну суму 18 млрд євро.