Фінська державна енергокомпанія розірвала договір із "Газпромом" на постачання газу трубопроводами

Фінська державна енергетична компанія Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання газу трубопроводом із "Газпром експортом".

Як повідомляє пресслужба компанії, це рішення пов'язане з вимогою Росії платити за газ у рублях, з якою Gasum не погодилася і подала відповідний позов до арбітражу.

У листопаді 2022 року арбітражний суд виніс рішення у цій справі, яким встановив, що Gasum не зобов’язана платити за газ у рублях через запропоновану російською стороною процедуру платежу. Крім того, арбітражний суд зобов’язав Gasum і "Газпром експорт" продовжити переговори щодо двостороннього контракту для вирішення ситуації.

"Наразі переговори між Gasum і "Газпром експортом" завершились. Сторони не змогли врегулювати ситуацію у встановлений арбітражним судом термін, тому Gasum 22 травня 2023 року розірвав довгостроковий контракт", – йдеться у повідомленні.

У Gasum додали, що компанії продовжать опрацьовувати деталі розірвання контракту.

У фінській компанії також уточнили, що йдеться лише про договір постачання трубопровідного газу: довгостроковий контракт на постачання скрапленого газу морем із "Газпром експортом" залишається чинним.

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Як повідомлялося, у травні 2022 року фінська компанія Gasum не погодилася з вимогою російського "Газпрому" здійснювати оплату за газ у рублях, відмовилася від переходу на рублеві платежі та подала позов до міжнародного арбітражу. Після того, російська компанія припинила постачання газу до країни.

Нагадаємо, наприкінці березня минулого року російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це, а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.