Ринковий тариф на електроенергію для населення мав би становити понад 5,5 гривні за кіловат, – НКРЕКП

Чинний тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництво, транспортування та сплату податків.

Про це у Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повідомили галузевому виданню ExPro.

За розрахунками НКРЕКП, ринкова ціна на електричну енергію для кінцевих споживачів (у тому числі – побутових) є значно вищою за фіксовані ціни для побутових споживачів та на сьогодні становить понад 5,5 грн за кВт-год.

У Нацкомісії уточнили, що ринкова ціна складається з:

середньозваженої ціни купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" за квітень 2023 року – 2,81 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);

тарифу на послуги з передачі з 1 квітня 2023 року – 0,43 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);

середньозваженого тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для другого класу напруги з 1 квітня 2023 року – 1,32 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);

середньозваженого тарифу на послуги постачальника універсальних послуг – 0,115 грн/кВт∙год (без урахування податку на додану вартість);

податку на додану вартість (20%).

"Водночас, середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення становить 1,56 грн/кВт год (з врахуванням податку на додану вартість)", – вказують в НКРЕКП.

Таким чином, тариф на електроенергію для населення з ПДВ не покриває тарифів операторів системи передачі (ОСР, обленерго), які значно зросли у попередні роки. Наразі НКРЕКП готує ще одне підвищення тарифів для обленерго, але відклала це рішення, очікуючи підвищення тарифу на електроенергію для населення

У НКРЕКП також навели дані щодо витрат на забезпечення ПСО для населення.

"За інформацією ДП "Гарантований покупець", відповідно до фактичних показників роботи протягом 2022 року для забезпечення загальносуспільного інтересу із доступності електричної енергії для побутових споживачів витрачено 104,7 млрд грн (без ПДВ), з яких близько 84% було покрито ДП "НАЕК "Енергоатом", – вказують в НКРЕКП.

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Як повідомлялося, у НКРЕКП та Міненерго пояснюють необхідність підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів. Раніше в уряді пояснювали необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго.

Наразі тариф на електроенергію пропонують збільшити до 2,88 гривні за 1 кВт/год.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 25 квітня ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 31 травня. Вони діють з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.