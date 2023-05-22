"Метінвест" спрямує 50 мільйонів гривень на реконструкцію будинку в Запоріжжі, в який влучила ворожа ракета

Група "Метінвест" та комбінат "Запоріжсталь" виділять 50 мільйонів гривень на відбудову будинку у Запоріжжі, який постраждав від ворожих обстрілів.

Цей проєкт реалізується за дорученням президента Володимира Зеленського, за сприяння Запорізької обласної військової адміністрації та Запорізької міської ради, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Відновлення пошкодженого будинку почнеться 29 травня. Наразі триває організація будівельного майданчика.

У компанії уточнили, що у межах відбудови планується облаштування частини нових фундаментів, відновлення надійних опорних конструкцій, перекриттів, інженерних мереж та даху. Особливу увагу обіцяють приділити реставрації усіх архітектурних елементів фасаду із збереженням первинного історичного вигляду. Фінальним етапом проєкту стане благоустрій прибудинкової території.

"Компанія "Метінвест" вірить в перемогу України і долучається до відбудови країни вже зараз. Ми приєднуємося до важливого проєкту з відновлення знакової для запоріжців будівлі та видатної архітектурної пам’ятки – житлового будинку на проспекті Соборному, який було понівечено внаслідок масованої ракетної атаки на Запоріжжя. Зараз цей будинок уособлює собою гостре нагадування про руйнівну силу війни, однак синергія зусиль влади та відповідального бізнесу доведе, що єдність та творення мають більшу силу", – зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, 6 жовтня 2022 року російськими військами було завдано ракетного удару по центру Запоріжжя. Внаслідок ворожих обстрілів руйнувань зазнав багатоквартирний будинок за адресою проспект Соборний, 151: зруйновано два під’їзди, в яких розташовувалися 24 квартири.

Будинок по проспекту Соборному був побудований на замовлення комбінату "Запоріжсталь" та введений у експлуатацію в 1955 році. Він є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення, разом з іншими будинками увиразнює одну з головних площ Запоріжжя, яка залишається осередком культурного та громадського життя – площу Маяковського.