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Нацбанк сподівається залучити іноземних інвесторів до придбання облігацій для відновлення України

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Нацбанк сподівається залучити іноземних інвесторів до придбання облігацій для відновлення України
Депозитарій Національного банку України протягом 2022 року напрацьовував кроки щодо розширення взаємодії з Міжнародним депозитарієм цінних паперів Clearstream Banking S.A. з метою забезпечення доступу іноземних інвесторів до цінних паперів, які випускатимуться для фінансування проєктів повоєнного відновлення України.

Як ідеться в річному звіті НБУ, Депозитарій Нацбанку також розпочав активну співпрацю з Центральним депозитарієм цінних паперів Польщі – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), передає Інтерфакс-Україна.

"Взаємодія між депозитаріями спрямована на відкриття доступу учасникам польського ринку капіталів до українських військових фінансових інструментів, а в майбутньому – до фінансових інструментів післявоєнного відновлення", – зазначив НБУ.

Говорячи про співпрацю з Clearstream, Нацбанк зазначив, що з огляду на згенеровані війною ризики в максимально короткі терміни відкрив Clearstream грошовий рахунок у гривні, що стало додатковим механізмом забезпечення надійного обслуговування корпоративних операцій емітента ОВДП та сприяло мінімізації операційних ризиків для інвесторів з усього світу.

Зазначається, що минулого року НБУ додав ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" (ПрАТ "Укрфінжитло") до списку депонентів, яким дозволено мати рахунок в цінних паперах у Національному банку під час здійснення ним діяльності зберігача. У результаті "Укрфінжитло" отримало можливість ефективно управляти ОВДП в разі їх використання у вигляді застави при рефінансуванні банків під програму іпотечного кредитування.

Вказується також, що з метою підтримки операцій рефінансування банків у рамках застосування нами стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи у 2022 році депозитарною установою Національного банку було відкрито рахунки у цінних паперах усім банківським установам, які не мали таких рахунків.

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