Польща готує звіт про відшкодування Росією збитків, що були завдані Радянським Союзом
"Над таким рапортом працює Інститут військових справ. Це має бути серйозне дослідження, яке показує як весь аспект окупації, так і демонтаж (підприємств, – ред.) із західних територій, пізнішу експлуатацію польської держави, невигідні вугільні контракти. Ми над цим працюємо, і такий звіт буде створений", – заявив заступник глави МЗС Польщі Аркадіуш Мулярчик, передає Укрінформ.
Раніше представники польської влади неодноразово заявляли, що Варшава планує вимагати від Росії схожу компенсацію за окупацію країни, як і від Німеччини. Зокрема, на початку травня про це в інтерв'ю Financial Times говорив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.
Торік у вересні у Варшаві представили рапорт, згідно з яким Берлін має виплатити Польщі за спричинені людські та матеріальні втрати під час Другої світової війни відшкодування на суму понад 6,2 трлн злотих (понад $1,5 трлн за курсом станом на 2021 рік). У жовтні Мулярчика було призначено заступником глави МЗС Польщі, головним завданням якого є переконання Берліна та міжнародної спільноти щодо необхідності виплати Німеччиною репарацій Польщі за завдані в роки війни збитки.
Своєю чергою 21 травня голова Держдуми Росії Вячеслав Володін заявив, що Польща повинна виплатити Росії понад $750 млрд за післявоєнне відновлення і розвиток РП.