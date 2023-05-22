Parimatch шукає способи повернути клієнтам 250 мільйонів гривень

Компанія Parimatch пропонує владі декілька фінансових механізмів, щоб повернути клієнтам 250 мільйонів гривень, які заблоковані на її рахунках внаслідок запровадження санкцій Радою національної безпеки та оборони.

Про це керуючий партнер компанії Energame, яка керує активами групи Parimatch, Максим Ляшко розповів в інтерв’ю LIGA.net.

"Дуже шкода клієнтів. Я впевнений, що держава знайде механізми відшкодування 250 млн грн коштів клієнтів. Принаймні ми свої пропозиції відправили. Судова практика передбачає дозвіл на здійснення підсанкційними компаніями критичних платежів, як то зарплати співробітників, комунальні платежі тощо. Я впевнений, що такими самими критичними платежами є кошти гравців. Зазначені кошти наразі є на розрахункових рахунках компанії. Але вони належать клієнтам. Всі клієнти верифіковані. Визначити, кому і які кошти належать, неважко", – пояснив топ-менеджер Parimatch.

За його словами, навіть попри незрозумілі причини накладання санкцій Parimatch шукає шляхи взаємодії із владою.

"Думаю, ми зможемо пояснити свою позицію. Зараз важко спрогнозувати, яким саме чином ситуацію буде вирішено. Але ми й надалі шукатимемо шляхи взаємодії з державою в межах чинного законодавства. Ми маємо намір відновити свою репутацію, відбудувати компанію і розширювати світову експансію з продуктом, виготовленим в Україні. Нам не хочеться втрачати той інтелектуальний потенціал, який був створений в Україні. Очевидно, що простих рішень в нинішній ситуації немає", – зауважив Ляшко.

Водночас він вчергове заперечив будь-які чутки про роботу компанії у РФ.

"Я не знаю, звідки брали інформацію ЗМІ, які свого часу опублікували матеріали про нібито продовження діяльності Parimatch на території Росії після березня 2022 року, але можу стверджувати, що журналістів 100% дезінформували. Ми повністю припинили діяльність у Росії в березні. Ми відключили софт, відкликали торгову марку, забрали доступи до брендбуків. Повідомили всіх про заборону подальшого використання бренду", – нагадав Ляшко.

За його словами, після цього партнерська компанія в Росії продовжувала використовувати доменне ім’я Parimatch, тому компанія вимушена була звернутись до суду для заборони його використання.

"Суд видав відповідну заборону. Те саме стосується торгової марки – її використовували незаконно, мімікрувавши під наш бренд. Ми звернулись до суду для блокування незаконного використання знаків на товари і послуги", – додав Максим Ляшко.

Нагадаємо, Parimatch призупинила роботу в Україні до повного зняття санкцій. Залишилися працювати лише юристи, які доводять невиправданість накладання санкцій.