Експорт російської нафти морем зріс до рекорду з початку великої війни, – Bloomberg

Експорт російської нафти морем зростає, немає жодних ознак зменшення її видобутку, про що заявляла російська влада.

За останні чотири тижні середній обсяг російської нафти, що перевозиться морем, склав майже 4 млн барелів на добу, збільшившись з початку квітня на 15%, повідомляє Bloomberg.

Це максимальний рівень експорту нафти з Росії морем з початку 2022 року, він на 1,2 мільйона барелів на добу перевищує показники, зафіксовані наприкінці минулого року.

Загальний обсяг нафти на суднах, які прямують до Китаю, Індії та Туреччини або приховують кінцевий пункт призначення, за останні чотири тижні зріс до максимальних з початку минулого року 3,81 млн барелів на добу.

Водночас експорт російської нафти морем до європейських країн зменшився до 63 тис. барелів на добу. Єдиним пунктом призначення, до якого доставлялася нафта із Росії, була Болгарія. У країнах Північної Європи російська нафта не відвантажувалася.

Російську нафту, за даними агентства, загалом перевозили 35 танкерів.

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Як повідомлялося, за даними МЕА, експорт російської нафти та нафтопродуктів у квітні зріс до 8,3 млн барелів на добу, це найвищий рівень з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Завдяки зростанню обсягів експорту нафти та зменшенню дисконту на неї доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів зросли на $1,7 млрд – до $15 мільярдів.

Російська влада заявила, що країна зменшить видобуток нафти з березня на 500 тис. барелів на добу. Водночас Росія засекретила статистичні дані про видобуток нафти.